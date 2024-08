Olympischer Feierabend - wie man in Paris ein günstiges Bier findet

Wenn die Lichter im Stade de France ausgehen oder die Sporthallen zusperren, wird es Zeit für ein gepflegtes Feierabendbier. Es kühlt Körper und Gemüt nach einem heißen und aufregenden Arbeitstag. Doch Paris ist teuer. Deutlich mehr als 10 Euro muss man für das frisch gezapfte Krügerl in den feinen Gegenden ablegen. Zum Glück schaute der KURIER aufs Geld und buchte für Kollegin Krause-Sandner und mich ein Quartier im eher günstigen Süden der Stadt. Die Bierpreise? Immer noch hoch.

Was kostet die Welt? Das kostet das Bier!

An dieser Stelle kommt MisterGoodBeer ins Spiel. Das Programm zeigt die aktuellen Preise für das Krügerl in der Umgebung an, berücksichtigt dabei aktuelle Happy-Hour-Angebote, listet die verfügbaren Biersorten auf und gibt sogar Auskunft darüber, ob in dem Lokal Sportübertragungen im TV gezeigt werden.