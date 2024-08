Er überlebte den Untergang der Titanic und holte Gold bei Olympia

In der Nacht auf den 15. April 1912 sank die Titanic im Nordatlantik und riss 1.514 Personen mit in den Tod. An Bord war auch ein junger, aufstrebender Tennisspieler. Richard Norris Williams, geboren am 29. Jänner 1891 in Genf. Schon mit zwölf Jahren war er Nachwuchsmeister in der Schweiz. Nun, mit 21, machte er sich mit seinem Vater auf die Reise in die USA. Dort sollte er in Harvard studieren und sein Tennis-Level auf Weltklasse-Niveau heben.