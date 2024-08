Olympia 2028: Wie sich Los Angeles auf die Spiele vorbereitet

Die Delegation der Sommerspiele 2028 in Los Angeles hat sich nach dem Besuch der am Sonntag zu Ende gegangenen Paris-Spiele beeindruckt gezeigt.

Hunderte Vertreter des Organisationskomitees, der Stadt und der Regierung aus Kalifornien haben sich in den vergangenen Wochen vor Ort ein Bild gemacht, wie das Großereignis in Frankreichs Metropole organisiert und durchgeführt wurde. In vier Jahren soll es aber keine Kopie sein, die Spiele sollen authentisch für Los Angeles sein.

"Das ist das Zeichen, dass wir nun liefern müssen", meinte Wasserman. Die mit der Vergabe im September 2017 gestartete Planung sei damit vorüber. "Wir haben die sieben Jahre sehr gut genutzt. Nun wissen wir aber, was es heißt, wenn die Bürgermeisterin die Flagge in ihr Rathaus hängt - es ist das Zeichen, dass es jetzt an uns ist."

Sicherheit groß geschrieben

Zwischen den jüngsten Spielen in den USA, Atlanta 1996, und Los Angeles 2028 läge eine Generation. Zwölf Jahre mehr sind es seit den Spielen 1984 in Los Angeles. "Seither hat sich einiges geändert in unserer Stadt", merkte Wasserman an. "Wir denken, dass auch die Spiele 2028 einen Einfluss auf Los Angeles haben, wie es schon bei den Spielen 1932 und 1984 gewesen ist. Aber wir ändern unsere Stadt nicht für 17 Tage Olympia. Olympia muss zu unserer Stadt passen. Es ist eine große Gelegenheit zu zeigen, was Los Angeles ist."

Die Spiele in der zweitgrößten US-Stadt werden in Arenen von einer Größe stattfinden, die mehr Zuschauer zulassen, als sie es in Paris gegeben hat. Freilich werde der Sicherheitsaspekt wieder ganz groß geschrieben werden müssen. "Los Angeles soll dann zu einer der sichersten Städte weltweit werden", kündigte Wasserman an. Zu Studienzwecken habe deswegen auch der Polizei-Chef von Los Angeles der Delegation in Paris angehört. Bei großen Events in der Stadt schon soll das Sicherheitskonzept schon 2027 geprobt werden. "Das ist die beste Chance, Probleme zu verhindern."