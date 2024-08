Nach unbeschwertem Olympia-Sommer droht in Paris jetzt Polit-Chaos

Auch bisherige Anhänger und Mitstreiter haben ihm die überraschende Auflösung der Nationalversammlung am Abend der Europawahlen Anfang Juni als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden seiner Partei nicht verziehen . Die Neuwahlen führten zu einer neuen Sitzaufteilung in der Nationalversammlung. Die drei großen Blöcke – das links-grüne Bündnis Neue Volksfront (NFP), Macrons Mitte-Lager und der rechtsextreme Rassemblement National (RN) – sind jeweils weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Somit kann ein Misstrauensantrag gegen eine neue Regierung, wie sie auch aussieht, leicht Erfolg haben.

Lieber mit rechts als mit links

Es heißt, Macron orientiere sich eher in Richtung der gemäßigten Rechten. Der konservative Regionalratspräsident der Region Hauts-de-France, Xavier Bertrand, wird als möglicher neuer Premier gehandelt. Doch er ist nicht nur Außenseiter in der eigenen Partei, auch für die Republikaner und Macrons Lager reicht es nicht für eine absolute Mehrheit. "Weder Castets noch Bertrand würden ohne die Stimmen oder zumindest die Duldung des rechtsextremen RN auskommen", so Politologe Morel. Marine Le Pen als RN-Fraktionsvorsitzende könnte die Regierung jederzeit stürzen. Das sei "eine ziemlich unbequeme Situation gerade für Bertrand, der sich in einer Bastion der Rechtsextremen durchgesetzt und die Partei immer bekämpft hat".