Warum gedopte Sportler bei den Olympischen Spielen antreten dürfen

Denn ein halbes Jahr zuvor waren bei einem Bewerb in China 23 Schwimmer aus dem Nationalkader positiv getestet worden, nachgewiesen wurde ihnen das verbotene Herzmittel Trimetazidin. Das Mittel erhöht die Energie- und Sauerstoffversorgung in den Muskeln. Allerdings: Die Athleten wurden nicht suspendiert, sie schwammen munter weiter, gewannen Bewerbe. Einige von ihnen holten sogar Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Alle 23 positiv getesteten Schwimmer unschuldig

Alle 23 Sportler wurden von der chinesischen Anti-Doping-Agentur als unschuldig eingestuft. Das Dopingmittel müsse beim Essen im Mannschaftshotel versehentlich in einen Kochtopf gefallen sein. Die Folge: Freispruch. Auch die WADA glaubte diese Geschichte und erhob keinen Einspruch.

Laut Recherchen der ARD beziehungsweise der New York Times …

… wurden die betroffenen Sportler über ihre positiven Testergebnisse gar nicht informiert – ein klarer Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln;

… waren die 23 Sportler gar nicht gemeinsam in einem Hotel untergebracht;

… haben die WADA-Verantwortlichen nie mit den betroffenen Schwimmern gesprochen und zu den Vorwürfen befragt;

… sollen drei der 23 Athleten, darunter zwei Goldmedaillengewinner von 2021, schon 2016 und 2017 positiv auf Clenbuterol getestet worden sein. Auch damals gab es keine Sperren. Chinesische Behörden argumentierten, dass die Schwimmer die Substanz versehentlich durch kontaminiertes Fleisch zu sich genommen hätten.

Die WADA und die chinesische Anti-Doping-Agentur wiesen alle Anschuldigungen zurück. Die 23 Schwimmer wollten sich zu dem Fall nicht äußern. Elf der im Jänner 2021 positiv getesteten Schwimmer sind nun auch in Paris am Start. Darunter Doppelolympiasiegerin Zhang Yufei sowie Goldmedaillengewinner Wang Shun und Jungstar Qin Haiyang.

Wie "ein Messer im Rücken"

„Das ist ein Messer im Rücken der sauberen Athleten und für uns, die wir täglich auf der ganzen Welt für einen sauberen Sport kämpfen“, sagt Travis Tygart, der Chef der US-Anti-Doping-Agentur im Gespräch mit der ARD. Schwimm-Legende Michael Phelps legt nach: „Als Athleten können wir nicht mehr blind der WADA vertrauen. Sie ist eine Organisation, die immer wieder zeigt, dass sie unfähig ist, ihre Regeln durchzusetzen.“