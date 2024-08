Nach olympischer Geschlechter-Debatte: Der aussichtslose Boxkampf um Gerechtigkeit

Mirneta Becirovic , 32, leitete sechs aufregende Wochen lang in Kooperation mit der französischen Exekutive in Lille, Lyon und auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle den österreichischen, im EU-Auftrag erfolgten Spezialeinsatz .

Die Algerierin Khelif erboxte Gold im Weltergewicht . Doch die ihre klar unterlegenen Gegnerinnen behaupten anklagend, dass sie in Wahrheit von einem Mann verprügelt worden seien. Von einem, dessen Testosteronwerte so hoch gewesen waren, dass man sie/ihn von der Frauen-Box-WM 2023 ausgeschlossen hatte.

Einerseits sollte es nie so weit kommen, dass eine für ihren Sport lebende Person wie Khelif Weinkrämpfe erleidet, weil sie in aller Öffentlichkeit wegen Zweifel an ihrem Geschlecht an den Pranger gestellt wird. Andererseits kann ein Match Mann vs. Frau – anders als in Leichtathletik, Skifahren oder Song-Contest – im Boxring lebensgefährlich sein.

Eine optimale Lösung gibt es nicht. Vielleicht wird auch deshalb der seit 1908 (Männer) und 2012 (Frauen) olympische Boxsport im Olympia-Programm 2028 fehlen. So wie weiterhin Jiu Jitsu.