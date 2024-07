Olympische Machtspielchen: Keine Impfung gegen Gier und Tyrannei

Montreal 1976: Vor dem Fußball-Semifinale DDR – UdSSR pfiffen nach Kanada Emigrierte bei der Sowjet-Hymne, schwenkten während des Spieles blau-gelbe Fähnchen. Während es wir westliche Sportreporter nicht für wichtig fanden, dass das Sowjet-Team (wie auch noch 13 Jahre später bei den WM-Quali-Spielen gegen Österreich) zu 90 Prozent aus Ukrainern bestand.

Moskau 1980: Wegen der Sowjet-Invasion in Afghanistan blieben US- und westdeutsche Athleten den Spielen in der Sowjet-Metropole fern. Dort wurden Berichterstatter nicht nur am Flughafen durch Scanner „Made in USA“ geschleust, ehe wir im Pressezentrum auf elektronischen Schreibmaschinen „Made in Germany“ tippen durften. Der Boykott galt nur Sportlern, die vier Jahre auf ihr Ziel hingearbeitet hatten, nicht aber der Geschäftemacherei.