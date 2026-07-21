Melzer zu Reformplänen: „Ohne das Doppel wäre ich im Einzel nie Top Ten gewesen“

In der Tennis-Szene herrscht derzeit große Aufregung. Den Doppelspielern soll es gewissermaßen an den Kragen gehen.

Was die Spielergemeinschaft ATP vorhat? Die Ausblutung der Doppel-Turniere. Statt mit 16er-Raster soll zukünftig größtenteils nur noch mit acht Doppelpaarungen pro Turnier gespielt werden. Bei 1000er-Events soll das Feld von 32 auf 16 Teams reduziert werden. Auch die Challenger Tour würde eine kleinere Feldgröße vorsehen. Zudem würde die Preisgeldverteilung bei den Turnieren im Verhältnis von Einzel zum Doppel vom Schlüssel 80:20 auf 90:10 verschoben werden.

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer, der 2011 gleichzeitig im Einzel und Doppel in den Top Ten war, fände dies schade. „Ohne Doppel wäre ich im Einzel nie in die Top Ten gekommen.“