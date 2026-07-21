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Kritik

Melzer zu Reformplänen: „Ohne das Doppel wäre ich im Einzel nie Top Ten gewesen“

Der Österreichische Tennisverband macht mobil gegen eine geplante Doppel-Reform. Auch Jürgen Melzer tritt dagegen auf.
Harald Ottawa
21.07.2026, 16:57

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2011 im Doppel und Einzel in den Top Ten

In der Tennis-Szene herrscht derzeit große Aufregung. Den Doppelspielern soll es gewissermaßen an den Kragen gehen.

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Was die Spielergemeinschaft ATP vorhat? Die Ausblutung der Doppel-Turniere. Statt mit 16er-Raster soll zukünftig größtenteils nur noch mit acht Doppelpaarungen pro Turnier gespielt werden. Bei 1000er-Events soll das Feld von 32 auf 16 Teams reduziert werden. Auch die Challenger Tour würde eine kleinere Feldgröße vorsehen. Zudem würde die Preisgeldverteilung bei den Turnieren im Verhältnis von Einzel zum Doppel vom Schlüssel 80:20 auf 90:10 verschoben werden.

Österreichs Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer, der 2011 gleichzeitig im Einzel und Doppel in den Top Ten war, fände dies schade. „Ohne Doppel wäre ich im Einzel nie in die Top Ten gekommen.“

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Zum Leben zu wenig

Wenn die ATP-Pläne wirklich so durchgehen sollten, gäbe es laut Melzer nur mehr verdammt wenige Doppelspieler, die davon leben können. „Und wenn ich meinen Verbandshut aufsetze und nicht den Spielerhut: In den Klubs wird schon noch sehr viel Doppel gespielt.“

Der Österreichische Tennisverband hat dazu in den vergangenen Tagen seine Besorgnis bei der ATP kundgetan.

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