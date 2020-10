Österreichs Kletterer boykottieren die EM in Russland

Nachdem die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben werden mussten, wäre die Europameisterschaft in Moskau für Österreichs Kletterer der Höhepunkt in dieser Saison gewesen. Die Betonung liegt auf wäre, denn die Titelkämpfe in Russland (20. bis 29. November) werden ohne österreichische Beteiligung stattfinden.