Das ist der Gipfel: WM-Medaille für Jakob Schubert im Bouldern

Der Tiroler stellte damit einmal mehr seine Allrounderqualitäten unter Beweis. Nicht von ungefähr hatte Jakob Schubert vor einem Jahr bei der Heim-WM in Innsbruck Gold im Kombi-Bewerb gewonnen, der 2020 olympisch wird. Die letzten Trainingseinheiten und die intensive Vorbereitung auf die WM haben sich offensichtlich bezahlt gemacht. Der Doppelweltmeister hatte bewusst auf den Weltcup in Briancon verzichtet und sich auf die Titelkämpfe in Japan konzentriert.