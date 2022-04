Österreichs Handballerinnen waren gegen Dänemark chancenlos

Österreichs Handballfrauen müssen ohne Moralinjektion zum Sonntag-Showdown in der EM-Qualifikation nach Rumänien fahren. Gegen den Weltmeister von 1997, mehrfachen Europameister und Olympiasieger Dänemark war am Mittwoch in Graz im fünften und vorletzten Spiel von Gruppe 2 in Graz kein Kraut gewachsen, die Niederlage fiel beim 22:38 (11:21) doch deutlich aus.

Am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/live ORF Sport +) kommt es in Ramnicu Valcea zum entscheidenden Spiel um Platz zwei gegen Rumänien. Das Hinspiel im Herbst in der Südstadt hatte mit einem Remis geendet, beide Teams halten aktuell bei je fünf Punkten. Rumänien fertigte am Mittwoch die Färöer auswärts 31:21 ab.