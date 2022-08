Österreichs Beachvolleyballer begeistern auf dem Heumarkt

Die Entscheidung

Auch der zweite Durchgang lief ähnlich spannend. Dieses Mal liefen aber Österreicher einem Rückstand hinterher, Losiak/Bryl setzten sich 21:19 durch. Im dritten Satz schafften Seidl/Waller bei 10:10 erstmals den Ausgleich und gingen dann auch 13:11 in Führung. Mit einem Block beendete Robin Seidl die Hitzeschlacht zum 16:14. Das Publikum flippte jetzt komplett aus. Seidl machte zehn Blockpunkte in einem Spiel. Das ist herausragend.

Für den Nations Cup bedeutet dieser Erfolg, dass Herren und Damen bis zum Ende dabei sind. Denn die Herren haben am Samstag oder am Sonntag (Spiel um Platz drei) die Chance auf eine Medaille, die Damen spielen am Samstag auch noch einmal.