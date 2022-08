Drittes Rad im Wagen: Die neue Rolle Der Beachvolleyball-Coaches

Bei den Herren geht es Nationaltrainer Martin Olejnak sehr defensiv an. „Im Hallenvolleyball läuft der Trainer auf der Seite herum und ist sehr aktiv. Unsere Spieler wären nur irritiert. Ich versuche, zu verfolgen, ob sie den Plan einhalten, den wir vorher besprochen haben.“ Olejnak ist einer der Top-Trainer im internationalen Beachvolleyball. Nach seinem Einstieg in Österreich war er zuletzt Nationaltrainer in Polen und Deutschland. Er weiß, wie Top-Spieler ticken. „Ich stelle lieber Fragen, damit sich die Spieler selber coachen. Wenn sie es nicht selber sehen, dann lotse ich sie dahin.“

Wachrütteln am Platz

Der Vorteil des Coaching direkt am Platz? „Ich frage die Spieler oft nach dem Spiel, warum sie etwas nicht bemerkt haben? Das kann es jetzt nicht geben, weil ich es ihnen gleich sage.“

Wie davor schon bei den großen Volleyball-Nationen wurde auch in Österreich aus Zentralisierung gesetzt. Olejnak begründet: „Früher war der Trainer Einzelkämpfer mit einem Team. Jetzt haben die Verbände zentrale Systeme entwickelt und bilden Betreuerstäbe. Es gibt viel mehr Zusammenarbeit in Gruppen. Wir nutzen Synergien.“

Sein ehemaliger Schützling Robert Nowotny ist mittlerweile selbst Trainer und derzeit für den Nachwuchs verantwortlich. Vor zwei Wochen feierte Österreich durch Tim Berger und Timo Hammarberg den Titel bei der U20-EM in der Türkei. Tim ist der 17-jährige Sohn von Beach-Legende Nik Berger.

Junge Vorreiter

„Im Nachwuchs gibt es das Coaching während des Spiels seit zehn Jahren“, erklärt Nowotny. „Du beruhigst, stachelst an. Oder du versuchst, sie auf etwas hinzuweisen, dass sie selbst nicht merken.“ Gerade bei jungen Spielern komme das öfters vor, wenn sie in einem Tunnel seien.

Nicht erlaubt sind technische Hilfsmittel wie Tablets oder Computer. Bei an die 50 Grad am Spielfeldrand würden diese auch nicht lange funktionieren.

Nowotny glaubt, dass auch auf der World Tour mehr Coaching erlaubt werden sollte. „Derzeit bekommst du 1.000 Dollar Strafe, wenn du auf der Tribüne Zeichen gibst.“