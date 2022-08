Die Beachvolleyballer und der Nations Cup: Neuland auf dem Heumarkt

Bereits am Dienstag starten die Frauen. Ab 14.30 Uhr treffen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Dorina mit Ronja Klinger auf Italien im Nations Cup. Die Saison war für Österreichs Top-Team durchwachsen, wie Lena Plesiutschnig weiß: „Es läuft nicht immer so, wie man sich es wünscht. Umso wichtiger ist, dass wir hier in Wien wieder in die Spur kommen.“

Egal, wie bekömmlich der Leckerbissen auf dem Heumarkt wird, für das Jahr 2023 ist in jedem Fall die Rückkehr auf die große Donauinsel geplant.