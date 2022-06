Erfolge bei der WM, doch im Beachvolleyball ist Sand im Getriebe

Die Tennisanlage des Foro Italico in Rom ist die beeindruckende Kulisse für die Beachvolleyball-WM. Diese bietet nicht nur wegen des Ambientes einen Blick zurück in die alten Zeiten.

Die WM findet in einem Modus statt, der an die Vergangenheit im Beachvolleyball erinnert. Je 48 Teams bei Damen und Herren kämpfen in Vierergruppen um den direkten Aufstieg in die Runde der besten 32.

Die neue Elite

Bei den großen Turnieren der World Tour ist das seit der Reform im vergangenen Herbst nicht mehr so. Elite16 nennen sich die neuen Bewerbe vielsagend. Ursprünglich war nicht einmal eine Qualifikation geplant. Was das für eine Nation wie Österreich bedeutet, in der Teams zwischen Rang zehn und 30 pendeln, ist klar.