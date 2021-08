Dass Anders Mol und Christian Sørum nach Österreich gekommen sind, war nicht selbstverständlich. Die Norweger gewannen am Samstag vergangene Woche das Finale der Olympischen Spiele in Tokio und standen am Dienstag bereits auf dem Wiener Heumarkt bei der Präsentation der Europameisterschaft.

„Wien ist auf jeden Fall eines unserer Lieblingsturniere. Die Fans sind so im Spiel drinnen. Auch wenn sie das gegnerische Team anfeuern, jubeln sie über großartige Rallys. Es macht einen Riesenspaß, in Wien zu spielen“, begründet Christian Sørum.

Bis ins Viertelfinale kamen sie im schnellstmöglichen Tempo. Gegen die Österreicher Seidl/Waller und gegen die ehemaligen Europameister Nicolai/Lupo (ITA) gaben sie keinen Satz ab. Gegen die Russen Semenow/Leschukow sah es im ersten Satz gar nicht gut aus. Nach drei Sätzen stand es aber 2:1 und geht es am Sonntag um 12 Uhr gegen Brouwer/Meeuwsen um den Finaleinzug.