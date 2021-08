Aus im Beach-EM-Achtelfinale: Die Damen belegen in Wien Rang 9

Für Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig ist die Europameisterschaft auf dem Wiener Heumarkt am Freitag zu Ende gegangen. Österreichs Damen-Top-Duo verlor das Achtelfinale gegen die Deutschen Chantal Laboureur und Cinja Tillmann 0:2 (-15, -17) und belegt den geteilten neunten Rang.

Die beiden wussten gleich, woran es lag. "Sie sind beide kleinere Spielerinnen und müssen mit dem Service Druck machen. Das ist ihnen sehr gut gelungen. Es war wohl der Unterschied. Wir können uns nichts vorwerfen, wir haben alles auf dem Platz gelassen, was wir haben", sagte Plesiutschnig. Schützenhöfer ergänzt: "Natürlich sind wir nach einer Niederlage enttäuscht, aber wir haben alles probiert. Top-Ten in Europa ist aber in Ordnung."

Andere Thermik

Im Spiel haben sie mit einer Besonderheit im engen Stadion auf dem Heumarkt zu kämpfen gehabt. "Weil es durch das enge und hohe Stadion eine andere Thermik gibt, fallen viele Bälle überraschend schnell hinunter. Besonders beim Service macht das einen Unterschied", beschreibt Schützenhöfer.

Die Saison ist somit fast zu Ende. Kommende Woche treten sie noch bei der Staatsmeisterschaft an, danach noch bei einem Turnier in Utrecht.

Im Herbst beginnt die Planung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Dann wollen die beiden nicht wieder das erste Team in der Rangliste sein, das sich nicht für Olympia qualifiziert - wie es heuer für Tokio passiert ist.