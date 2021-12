Österreicherinnen bei der Handball-WM gegen China vor großem Fragezeichen

Zwölf Jahre mussten die Handballerinnen auf ein Großereignis warten. Am Donnerstag ist es für Österreich endlich so weit: Die Weltmeisterschaft in Spanien beginnt. Beim Auftaktspiel gegen China (Do, 18 Uhr/ live ORF 1) muss die ÖHB-Auswahl jedoch auf ihren Teamchef Herbert Müller verzichten.

Kurz vor dem Abflug fiel ein Corona-Routinetest positiv aus, und der 59-Jährige begab sich in Wien in Quarantäne. Auch Co-Trainer Erwin Gierlinger und Legionärin Katarina Pandza durften aufgrund eines positiven Testergebnisses ihre Reise nach Torrevieja nicht antreten. Die taktische Besprechung mit dem Trainerstab gab es gestern Vormittag via Zoom. Das Training vor Ort leitete vorerst Sportdirektor Patrick Fölser, ab Mittag übernahm der nachgereiste Ersatz-Trainer Helfried Müller, der Bruder des Teamchefs. Beide werden gemeinsam am Donnerstagabend das Team beim ersten WM-Spiel auf der Bank betreuen.