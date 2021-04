Für mich zählt nicht nur das finanzielle Angebot, sondern es zählen auch andere Aspekte. Es ist wichtig, dass ich weiß, ich bin pensionsversichert, krankenversichert, dass der Verein stabil ist. Während der Corona-Zeit haben wir auch das gesamte Gehalt bekommen. Das wäre in Ungarn oder Rumänien anders gewesen. Dort wurde eine Freundin von mir die aus Brasilien ist, mit Affenrufen empfangen. Das sind sachen, wo ich so wütend werde. Das tut mir weh und dann fragst du dich natürlich, ob du wirklich in so einem Land spielen willst. Außerdem ist in Dänemark die Gleichberechtigung einfach höher. Da ist Skandinavien schon sehr emanzipiert, da fühlt man sich als Frau wohler.