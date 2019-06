Handballerin Frey: "Spitzensportler leben in einer Blase"

Während andere Leistungssportler ihre geschundenen Körper in der kurzen Sommerpause in luxuriösen Strandhotels erholen, zieht es Sonja Frey auf eine Hütte in die Osttiroler Berge. Kein Strom, kein fließend Wasser, kein Handyempfang. „Es tut mir gut“, sagt die Wienerin. Nach Jahren in Deutschland und Frankreich beginnt für die 26-Jährige bald ein neues Kapitel in der dänischen Topliga bei Esbjerg.

KURIER: Wie groß ist die Vorfreude auf Dänemark?

Sonja Frey: Das ist genau das, was ich jetzt brauche: ein neuer Input in einer starken Liga. Wir haben im EHF-Cup gegen Esbjerg gespielt, und die Atmosphäre hat mich sofort fasziniert.

War immer klar, dass Sie Frankreich verlassen werden?

Klar war es nicht, weil Frankreich ein großartiges Land ist, auch, was den Damen-Sport betrifft. Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß. Das hat mich anfangs doch auch überrascht. Sport ist dort Teil des täglichen Lebens. Wir waren vertraglich dazu verpflichtet, regelmäßig in Schulen zu gehen und Trainings abzuhalten.

Welche Rolle spielen die gesellschaftlichen oder kulturellen Gegebenheit in einem Land für Sie bei einem Wechsel?

Frankreich hat mich auch kulturell gereizt, Dänemark ist eine sehr handballbezogene Entscheidung gewesen. Einige andere lukrative Angebote habe ich aus ganz anderen Gründen abgelehnt.

Welche waren das?

Ich finde es sehr schwer, in ein Land zu gehen, in dem Frauen nicht wertgeschätzt oder andere Kulturen diskriminiert werden. Wo Spielerinnen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft Rassismus ausgesetzt sind - von Zusehern oder Trainern. Aber es geht auch anders. Die Herren des dänischen Teams haben auf Teile ihres Gehalts verzichtet, damit das Frauen-Team die gleichen Rechte im Verband bekommt. So etwas könnte ich mir selbst in Österreich nur schwer vorstellen.