Österreichs Handballerinnen wahren EM-Chance

Teamchef Müller trauerte dem möglichen Sieg nach. "Es ist so ärgerlich. Wir haben es in der zweiten Hälfte gedreht, aber es waren ein, zwei technische Fehler zu viel. Die Mädels haben alles probiert, ein Punkt gegen Rumänien ist ein fantastisches Ergebnis, doch ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt", erklärte Müller im ORF-Interview.

Wenig später erfuhr der Deutsche, dass seine Truppe bei der WM vom 2. bis 19. Dezember in Spanien in Gruppe H auch auf die argentinische Auswahl trifft, die am Sonntag die Süd- und Zentral-Amerika-Meisterschaft auf Platz zwei hinter Brasilien beendete. "Es ist keine Überraschung. Wir haben das genau so erwartet. Argentinien war klar, dass sie zu uns kommen werden, Brasilien ist da wesentlich stärker. Von da her ist es eine Gruppe, in der wir mit etlichen Mannschaften auch auf Augenhöhe fighten können, und das wollen wir annehmen", sagte Müller.

Österreich trifft damit bei der WM am 2. Dezember auf China, das eine Wildcard erhielt, am 4. Dezember auf Argentinien und am 6. Dezember auf Gastgeber Spanien. Gelingt der Einzug in die Hauptrunde, verbleibt man in Torrevieja und spielt am 8., 10. und 12. Dezember gegen die Top drei aus Gruppe G. Der President's Cup der jeweiligen Gruppenletzten wird in Lliria von 8. bis 13. Dezember ausgetragen, plus dem jeweiligen Platzierungsspiel am 15. Dezember.