Österreichs Handball zieht gendergerecht an einem Strang

Unter dem Schulterschluss aus HLA, WHA und dem Verband ÖHB steht Österreichs Handball eine ereignisreiche Saison bevor. Die Highlights im Überblick:

Damen-WM

Erstmals seit der WM 2009 in China fährt Österreichs Damen-Team zu einem Großereignis. Bei der WM im Dezember in Spanien geht es gegen die Gastgeberinnen, die beiden weiteren Teams in der Vorrundengruppe stehen noch nicht fest. Parallel dazu startet im Herbst für das Damen-Team die EM-Qualifikation, wo man gegen Dänemark und Rumänien Außenseiter und gegen die Färöer Inseln Favorit ist.