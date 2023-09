Das ÖOC setzt sich zur Wehr und spricht von „Rufmord“

Was sagen die Betroffenen?

Das Präsidium des ÖOC äußerte sich am Freitag in einer Aussendung: "Unter dem Deckmantel der Anonymität, wollen einige wenige dem Sport und unserer olympischen Familie den größtmöglichen Schaden zufügen. Sie wollen ihre eigenen Machtinteressen mit allen Mitteln durchsetzen und demokratische Entscheidungen aushebeln. Dazu haben sie mittels eines Anwalts eine haltlose Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht, in der sie unseren Generalsekretär der Untreue und das Präsidium der Beihilfe zu dieser beschuldigen. Wir versichern Ihnen, dass alle diese Vorwürfe haltlos sind und sich in Schall und Rauch auflösen werden. Was jedoch bleibt, ist der Schaden am Sport und damit an den Athlet:innen. Diese Schmutzkübelkampagne wurde nicht zufällig unmittelbar nach der Bekanntgabe des Wahlvorschlags durch den Wahlausschuss lanciert. (...) Wir werden uns dieser Rufmordkampagne nicht beugen."