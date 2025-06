Deutschland zu stark: ÖFB-Frauen mit der höchsten Niederlage

Die Lücke zwischen den Teams von Alexander Schriebl und von Christian Wück war an diesem Dienstagabend einfach viel zu groß. Österreich musste sich Deutschland mit 0:6 geschlagen geben.

Totalausfall

Länger mithalten als beim 1:4 in Nürnberg, die starke deutsche Offensive in Schach halten. Das waren die Devisen für diese Begegnung zum Abschluss der Gruppenphase in der Nations League.

Doch schon nach 13 Sekunden war klar, dass die DFB-Elf, die bei der EM im Juli ganz nach oben will, keinen „Bock“ hat, hier gegen Team Österreich einen Gang zurück zu schalten. Sydney Lohmann traf zum 1:0 und damit zum Weckruf für das ÖFB-Team (1.). Maria Plattner war zu spät dran, die Debütantin in Österreichs Tor, Mariella El Sherif, ohne Chance.

Die Gruppensiegerinnen waren giftig, gefährlich und eiskalt im Abschluss. Das war spätestens jetzt klar. Doch die Österreicherinnen hatten anderes vor, als sich einschüchtern zu lassen. Sie wollten aggressiv sein, eine hohe Intensität zeigen und im Ballbesitz auch Ruhephasen finden. Und spielten sich unmittelbar nach dem Gegentor zwei Chancen heraus, die Julia Hickelsberger-Füller jeweils neben das Tor setzte.