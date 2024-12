Nina Burger: Eine Sportlerin mit Herz kann ihr Versagen nicht vergessen

Die frühere Fußball-Herzeigefrau lässt kein Interview zu. Sie will schon gar nicht den Eindruck erwecken, als habe sie die Erinnerungen verdrängt an den Autounfall, mit dem sie vor zwei Jahren nahe ihres Heimatorts im Tullnerfeld eine Mutter zur Witwe und zwei Kinder zu Halbwaisen machte, als sie in einen folgenschweren Sekundenschlaf verfallen und auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Polizei-Kollegen nahmen der Frau Revierinspektor den Führerschein ab. Strafrechtlich wurde sie, weil sie beim Alkotest unter der 0,8 Promille-Grenze geblieben war, nicht belangt. Sondern nur angeklagt, weil sie eingeschlafen war.