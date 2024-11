Jubilar First Vienna: Mit 130 fängt die Zukunft erst an

In Athen erwies er sich – so wie davor einmal in Wien als Rapid-Torschütze gegen Austria – zum Entsetzen der Olympiakos-Fans als Derby-Spezialist, zumal er in deren gefürchteten Arena in Piräus für Panathinaikos traf.

In Valencia hat Ivanschitz in Rekordzeit Spanisch beherrscht und unter anderem in Stadtderbys mit UD Levante gegen den populäreren CF Valencia festgestellt, dass die Spanier – konträr zu mitteleuropäischen Sitten – selbst in den heißesten Schlachten auf Spielkultur achten.

In den USA wurde Ivanschitz mit den Seattle Sounders (so wie danach zum Karriereabschluss mit Pilsen in Tschechien) Meister, als er „bei minus 15 Grad in Toronto“ im finalen Elferschießen die Nerven behielt.

Die Heimspiele hatte man in Seattle ausnahmslos auf Kunstrasen bestritten. Was der mehr von seiner Technik als von Grätschen profitierende Ivanschitz nicht als Nachteil empfand. Die beiden torlosen Länderspiele in Kasachstan sind dem 69-fachen Internationalen jedenfalls weniger wegen des damaligen Kunstrasens (am Donnerstag können Christoph Baumgartner und Co. konträr zu 2011 und 2012 auf Naturgrün spielen) sondern wegen des langen Fluges und vierstündiger Zeitdifferenz in unangenehmer Erinnerung.

Seinen Sohn Ilia (17) lässt der dreifache Papa Ivanschitz nicht bei Vienna sondern in der Salzburger, das ältere Töchterl Nahla (14) in der St. Pöltner Akademie ausbilden. Und somit gar nicht erst den Verdacht aufkommen, dass sie dank des Vaters bevorzugt werden.