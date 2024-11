Fünfter Sieg in Folge: Austria gewinnt beim WAC und überholt Rapid

Doch vom Schwung der letzten Runden war bei den Veilchen in der ersten Hälfte nicht viel zu erkennen. Ein einziger Abschluss von Manfred Fischer (37.) war zu wenig, die Helm-Elf zu vorsichtig und passiv unterwegs, fand lange nicht ins Spiel.

Die Wiener Austria setzte ihren Höhenflug der vergangenen Wochen fort. Die Veilchen wollten ihre jüngsten Erfolge auch auswärts bestätigen, hatte Cheftrainer Stephan Helm vor der Kärnten-Reise verkündet. Mit viel Selbstvertrauen aus zuletzt vier Ligasiegen reisten die Favoritner an diesem Wochenende ins Lavanttal.

Auf der anderen Seite hatte der WAC leichte Vorteile, doch auch da kam wenig Ernstzunehmendes in einer schwerfälligen ersten Hälfte – außer ein Jasic-Schuss (14.).

Effizienz in Violett

Während die Temperaturen nach der Pause weiter abkühlten, wurde die Partie etwas hitziger. Beide Teams gingen härter in die Zweikämpfe. Aktiver blieb aber der WAC. Die Austria-Verteidigung konnte sich bei Goalie Sahin Radlinger bedanken, dass es trotz dreier Chancen (53., 57., 59.) in der Anfangsphase weiter 0:0 stand.

Und dann war es die Austria, die mit ihrem ersten Abschluss in Hälfte zwei in Führung ging. Der Antritt von Dominik Fitz über die rechte Seite überraschte die Kärntner, Wimmer kam ihm nicht nach, Baumgartner rutschte vorbei. In der Mitte wartete Ex-Wolfsberger Malone und musste nur treffen (61.).