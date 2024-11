Krankl und Polster geben den SKN-Frauen Tipps für das Duell mit Barcelona

Österreichs Serienmeister absolviert am Dienstag beim Titelverteidiger und besten Frauenteam der Gegenwart das dritte Spiel in der Gruppenphase der Champions League. Hans Krankl und Ex-Spanien-Legionär Toni Polster gaben bei einem gemeinsamen Termin mit einigen Spielerinnen Tipps. Polster hat immerhin sechs Mal gegen die Katalanen getroffen. „Beim letzten Mal beim 3:3 mit Rayo Vallecano habe ich ihnen alle drei gemacht “, erinnert sich der 60-Jährige herzhaft lachend.

Es wäre wohl legendär gewesen, wäre Hans Krankl kommende Woche gemeinsam mit den Frauen von spusu SKN St. Pölten zum Auswärtsspiel in der Champions League zum FC Barcelona geflogen. Doch wegen eines Konzertes musste der Werbeträger des SKN-Hauptsponsors die Reise an seine alte Wirkungsstätte absagen.

Seine Liebe sei nie erloschen. Die Ergebnisse verfolge er. Und wenn sie so viel gewinnen wie derzeit, dann schaut er auch die Spiele an.

„Dem SK Rapid gehört mein Herz, aber Barcelona hat meine Seele“, sagt der Jahrhundertstürmer. Die SKN-Spielerinnen bestätigen dem ehemaligen Torschützenkönig der Katalanen, dass Barcelona auch bei den Frauen das Nonplusultra ist. In Krankls Worten: „Was für einen Schauspieler Hollywood ist, das ist der FC Barcelona für Fußballspieler.“

Wer die Barcelona-Frauen in Wien live sehen will, der sollte sich beeilen. Für das Heimspiel im Viola-Park am 21. November sind 5.000 Karten verkauft. Das Fassungsvermögen im Austria-Stadion beträgt 10.000. Und da fällt auch Toni Polster noch ein: „Wir haben mit der Austria in Barcelona 1:1 gespielt und zu Hause 0:0.“ 1983 setzte sich die Austria tatsächlich im Europacup der Cupsieger gegen Diego Maradona und dessen Kollegen durch.