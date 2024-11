Grazer Feiertag: Sturm zieht davon, GAK holt ersten Sieg

Sturm Graz hat seinen Platz an der Tabellenspitze gefestigt. Nach dem 0:1 in der Champions League gegen Dortmund feierte die Mannschaft von Trainer Ilzer in Hartberg einen 2:1-Erfolg und liegt in der Tabelle jetzt fünf Punkte vor der Austria.

Was Sturm vor der Gelben Wand 90 Minuten verwehrt blieb, gelang in der Profertil Arena gleich auf Anhieb – ein Tor. Chukwuani traf nach einer Ecke per Kopf zur frühen Führung (11.). Die Grazer fielen in der ersten Hälfte vor allem durch ihre Standard-Stärke auf. Biereth (15.) an die Latte und Yardimci (40.) hatten nach Ecken gute Chancen aufs 2:0.

Nach Seitenwechsel ging die Grazer Eckball-Show weiter. Horvat, der schon den ersten Treffer serviert hatte, bediente Yardimci – 2:0 (57.). Hartberg konnte durch Hoffmann nur noch verkürzen (90.+2).