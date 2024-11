Bundesliga: Bayern siegt bei St. Pauli, Leverkusen und Dortmund patzten

Bayern München hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und den fünften Pflichtspiel-Sieg ohne Gegentor hintereinander geholt. Die Bayern gewannen am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli mit 1:0 (1:0) und bauten den Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus. Bayer Leverkusen kam beim sieglosen Schlusslicht Bochum nur zu einem 1:1 (1:0). Borussia Dortmund konnte mit Marcel Sabitzer die Auswärtsmisere nicht beenden und verlor in Mainz 1:3 (1:2).

Ein Geniestreich von Jamal Musiala bewahrte die Bayern vor einer unangenehmen Überraschung am Millerntor. Im ersten Bundesliga-Duell der beiden befreundeten Clubs nach mehr als 13 Jahren ebnete er in der 22. Minute mit seinem Traumtor aus gut 28 Metern den Weg zum letztlich verdienten Erfolg. Damit schoss der deutsche Rekordmeister, für den Konrad Laimer ab der 70. Minute im Einsatz war, erstmals in dieser Saison auswärts weniger als drei Tore und verpasste den entsprechenden Rekord. Sechs Punkte beträgt vorerst der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig, der am Abend (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach empfängt. Gelungenes Debüt von Hecking Meister Leverkusen kassierte vier Tage nach der Champions-League-Pleite in Liverpool (0:4) den nächsten Rückschlag. Das Team von Trainer Xabi Alonso musste sich mit einem 1:1 (1:0) bei Schlusslicht VfL Bochum zufrieden geben. Den frühen Führungstreffer der Gäste durch Patrik Schick (19.) glich der eingewechselte Koji Miyoshi (88.) spät aus und bescherte Trainer Dieter Hecking, der zuletzt im Mai 2019 bei Borussia Mönchengladbach als Cheftrainer in der Bundesliga auf der Bank saß, ein erfolgreiches Comeback.

Dortmund bleibt ein gern gesehener Gast auf fremden Plätzen und hält nach fünf Auswärtsspielen weiter nur bei einem Zähler. In Unterzahl nach einer Roten Karte für Emre Can wegen groben Foulspiels nach 27 Minuten kassierte der BVB durch Jae-Sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel nach Hereingabe von ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene (54.) drei Tore. Für Dortmund traf Serhou Guirassy (40.) per Foulelfmeter zum 1:1. Dortmund fiel auf Rang sieben zurück, die Kritik an Trainer Nuri Sahin wird wohl weiter zunehmen. Werder Bremen besiegte mit Romano Schmid und Marco Friedl (bis 78.) Holstein Kiel spät mit 2:1 (1:0). Dank des Kopfballtreffers von Oliver Burke in der 89. Minute feierte Werder den ersten Saison-Heimsieg.