Rapid und der Pfarrer: Eine Trennung nach 20 Trauungen

Eine entbehrliche – angeblich vom neuen Döblinger Polizei-Obersten befohlene – Aktion. Denn wie ist den ohnehin zu Vorurteilen gegenüber der Exekutive neigenden Fans zu erklären, dass beim Cup auf der Döblinger Hohen Warte verboten wurde, was ihnen in der Bundesliga sonst erlaubt ist?

Die organisierte Fanszene reagierte cool. Indem sie auf den Eintritt verzichtete, sich das Match oberhalb der Naturarena mit Blick von der Planke aus ansah. Was später erfolgte, aber erregte ihren Zorn. Als Stripfings rühriger Obmann Christoph Pelczar, der zugleich der Rapid-Pfarrer ist, über Stripfings Cupsieg jubelte. Obwohl Pelczar im Cup-Vorfeld betont hatte , dass er – unabhängig vom Spielausgang – immer Rapid im Herzen trage werde, wurden in Graz beim Sturm-Spiel von Rapids Hardcore-Abteilung gegen den Herrn Pfarrer Transparente wie „scher dich zum Teufel“ gespannt. Was Pelczar so nah ging, dass er, der im Andachtsraum des Rapid-Stadions über 20 Trauungen vorgenommen hatte, sich von Rapid trennt.

Keine Stellungnahme von Präsident Wrabetz

Von Rapids Führung blieb ob des würdelosen Verhaltens gegenüber Hochwürden eine geharnischte Stellungnahme aus. Rapid-Präsident Alexander Wrabetz will wie seine Vorgänger beim unberechenbaren Kern vom Block West nicht anecken. Der Grat zwischen Diplomatie und Konfliktscheue kann ein sehr schmaler sein.