Gewalt in Amsterdam: Warum sich Ajax-Fans selbst "Superjuden" nennen

Erscheckende und verstörende Szenen waren in der Nacht auf Freitag in Amsterdam zu sehen. Nach dem Spiel gegen Ajax Amsterdam war es in der Stadt zu Ausschreitungen gekommen. Fans von Maccabi Tel Aviv sollen dabei durch die Straßen gejagt worden sein. "Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt", kommentierte der israelische UNO-Botschafter Danny Danon auf X. Die niederländische Polizei kommentierte die Vorgänge vorerst noch sehr zurückhaltend.

57 Menschen wurden vorläufig festgenommen, zehn wurden verletzt.