"Pogrom" in Amsterdam: Militär soll israelische Fußballfans nach Unruhen ausfliegen

Mehrere israelische Politiker sprachen von bestürzenden Gewaltszenen, bei denen propalästinensische Täter regelrecht Jagd auf Juden gemacht hätten - und bezogen sich dabei auf Videos in sozialen Medien. Die Aufnahmen ließen sich allerdings zunächst nicht verifizieren, und die niederländische Polizei blieb in ihrer Darstellung deutlich zurückhaltender.

In der Nacht wurden dann weitere, mehrere Zusammenstöße im Stadtzentrum gemeldet. Das Stadion sollen die Fans aus Israel noch ohne Zwischenfälle verlassen haben, auf ihrem Rückweg ins Stadtzentrum sollen propalästinensische Jugendliche dann Maccabi-Fans mit Stühlen beworfen haben, berichten Reporter des Amsterdamer TV-Senders AT5. Die mobilen Einsatzkräfte der Polizei hätten die Israelis abgeschirmt und in ihre Hotels begleitet.

Das israelische Militär teilte am Freitag mit, es bereite in Abstimmung mit der niederländischen Regierung einen Einsatz vor, um die israelischen Fans auszufliegen. Das israelische Ministerium für nationale Sicherheit riet seinen Landsleuten in Amsterdam, solange in ihren Hotelzimmern zu bleiben.

Der israelische Außenminister Gideon Saar bat die niederländische Regierung in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Caspar Veldkampum um Hilfe, damit die israelischen Bürger sicher zum Flughafen gelangen könnten. Auf X schrieb Saar: "Nach den schwerwiegenden Vorfällen stehen wir mit den Behörden in den Niederlanden in Kontakt. Jeder Israeli oder Jude, der sich derzeit in Not befindet oder Informationen zu den Gewalttaten hat, wendet sich bitte an das Lagezentrum."

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof verurteilte die Gewalt gegen die israelischen Fußballfans als inakzeptabel. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

UNO-Botschafter: "Pogrom in Europa"

"Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt", kommentierte der israelische UNO-Botschafter Danny Danon auf X.