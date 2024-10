Antisemitismus: Laut Studie "besorgniserregende Entwicklungen" bei Jugendlichen

Neben der wachsenden Gleichsetzung israelischer Handlungen mit Verbrechen des Dritten Reichs ortet Eva Zeglovits vom IFES-Institut, das die Studie durchführte, die zunehmende Ablehnung der moralischen Verpflichtung, den Juden in Österreich wegen ihrer Verfolgung in der NS-Zeit beizustehen. Dafür stehen aktuell 42 Prozent ein, vor zwei Jahren waren es hingegen noch 49 Prozent.

Ein weiteres Beispiel: 28 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sich heute wieder in wachsendem Ausmaß Macht und Einfluss der Juden in internationaler Presse und Politik zeige. 2022 waren es erst 20 Prozent.

So sei am Montag mehrfach Salah Abdel Shafi, palästinensischer Botschafter in Wien, interviewt worden. Im Rahmen von Einzelgesprächen und – in der ZiB2 – gemeinsam mit dem Sprecher der israelischen Streitkräfte. „Es ist ein absolut unzulässiges Verhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einem Antisemiten ein Podium gibt“, so Sobotka, der Shafi „Dämonisierung und Delegitimierung Israels“ sowie eine „Täter-Opfer-Umkehr“ vorwirft. Und weiter: „Ich entschuldige mich bei allen Juden, dass dies im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stattgefunden hat.“

Seine Kritik habe er bereits in einem offenen Brief an den ORF geäußert, so Sobotka.

Eine Stellungnahme des ORF ist noch ausständig und wird bei Vorliegen beigefügt.