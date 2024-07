Antisemitismus: Jeder dritte Jude erwägt, Österreich zu verlassen

Zu dem Schluss kommt eine Erhebung der EU-Agentur für Grundrechte (FRA), die noch vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 und der darauffolgenden Offensive der israelischen Armee im Gazastreifen durchgeführt wurde.

80 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Antisemitismus in den fünf Jahren vor der Umfrage zugenommen hat. Unter den Teilnehmern in Österreich sahen dies 76 Prozent so. Für das Jahr vor der Untersuchung berichteten 38 Prozent hierzulande, Opfer von antisemitischen Anfeindungen geworden zu sein - ähnlich wie im EU-Schnitt. Fünf Prozent wurden in dem Jahr zudem angegriffen.