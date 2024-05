Antisemitische Schmierereien an mehreren Hausfassaden in Wien

In der Straße des zweiten Wiener Gemeindebezirk wurden viele Gebäude in der Nacht auf Mittwoch mit antisemitischen Parolen beschmiert .

Zu lesen sind die Schriftzüge "Death to Zionism" und "Victory to Palestine". Laut Polizei liegen mehrere Anzeigen vor - beschmiert wurde in mindestens fünf Straßen des Bezirks. Ermittelt wird wegen Verhetzung und Sachbeschädigung.

"Es ist nicht das erste Mal, dass unsere Wände beschmiert worden sind", sagt Andreas Weichberger, Betreiber eines Geschäfts in der Heinestraße, zum KURIER. Aber:" Bisher waren keine antisemitischen Kommentare dabei". Er selbst habe die Schriftzüge aufgrund des Feiertags erst am Vormittag bemerkt. Die ganze Straße bis zur Taborstraße wurde mit den Schriftzügen versehen", so Weichberger weiter. Er selbst habe keinen jüdischen Hintergrund.

Viele andere Unternehmern und Bewohner des Grätzels aber schon: Der Bezirk Leopoldstadt ist das jüdische Herz Wiens und hat eine große jüdische Community.