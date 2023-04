Tränen vor Gericht: Haft für Ex-Fußballerin Burger nach Alko-Unfall

Die Vienna-Sportdirektorin und frühere ÖFB-Nationalteamspielerin entscheidet sich anders, sie sieht ihr geparktes Auto und steigt ein. „Es war“, sagt die 35-Jährige, „der größte Fehler meines Lebens“.

"Es ist alles so schnell gegangen"

25 Minuten ist sie unterwegs, in Langenrohr in Niederösterreich übermannt sie die Müdigkeit. Sie gerät mit ihren Auto aufs Bankett, der Wagen schleudert und erfasst den Pkw eines 37-Jährigen. „Es ist alles so schnell gegangen. Ich dachte, dass das alles ein Traum ist“, erzählt Burger bei dem Prozess am Landesgericht St. Pölten.