Nikola Bilyk, oder: Die Leiden eines Champions-League-Siegers

Dennoch steht auf seiner Visitenkarte seit einigen Wochen Champions-League-Sieger. Ende Dezember sicherte sich sein Klub THW Kiel die Trophäe im wichtigsten Klubbewerb, Bilyk saß beim Finalturnier in Köln zumindest auf der (leeren) Tribüne. „Es ist das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann“, sagt der Rückraumspieler im Gespräch mit dem KURIER.

Nicht unerheblich ist dennoch sein Anteil am Kieler Erfolg in der Königsklasse. Auf dem Weg zum Finalturnier, dass wegen der Corona-Pandemie vom Mai in den Dezember verschoben wurde, war Bilyk mit mehr als 50 Treffern mitverantwortlich für den Vorrundensieg, der das Ticket für das Halbfinale bedeutete. „Jeder, der weiß, was Mannschaftssport ausmacht, sieht mich wohl auch als Champions-League-Sieger“, sagt er und fügt dennoch an: „Für mich selbst fühlt es sich dennoch etwas anders an.“