Handball-WM: "Das kann man nicht schönreden"

Am Mittwoch hat Österreichs-Herrenteam bei der Handball-WM in Ägypten noch einen Auftritt. Es geht gegen Tunesien um Platz 25. Aus rot-weiß-roter Sicht gab es bei der Weltmeisterschaft Licht und Schatten - drei Niederlagen in der Gruppenphase, drei Siege in der Platzierungsrunde.