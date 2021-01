Norwegen besiegelt das WM-Aus von Österreichs Handballern

Der WM-Traum von Österreichs Handballern ist zu Ende, dennoch haben sie bei der Endrunde in Ägypten noch vier Spiele zu bestreiten. Als Letzter in der Vorrundengruppe E wechselt das Nationalteam in den President’s Cup, eine Art Trostbewerb gegen die anderen Gruppenvierten. Die nächsten Gegner heißen nun zunächst Chile, Südkorea und Marokko.

Besiegelt hat das Vorrunden-Aus Montagabend eine zu erwartende Niederlage gegen Vizeweltmeister Norwegen (28:39). Dabei konnten die Österreicher – wie schon am Samstag gegen Frankreich – die Partie für einige Zeit in den ersten dreißig Minuten offen gestalten. Erneut verbessert zeigte sich die junge Mannschaft in der Offensive, größtes Manko blieb auch im dritten Spiel die neu formierte Abwehr.