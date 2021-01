Der Koloss aus dem Kongo verblüfft die Handball-Welt

Erstmals findet die Handball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr mit 32 statt bisher 24 Teams statt. Dieser Umstand sorgt dafür, dass das eine oder andere Team von exotischer Natur an der Endrunde teilnehmen darf.

Damit gemeint sind freilich nicht die Österreicher, sondern in diesem Fall die Demokratische Republik Kongo. Das Team aus Zentralafrika nimmt erstmals an der WM teil und stellt auch gleich den gewichtigsten Spieler des Turniers. Sein Name? Gauthier Mvumbi. Der 26-Jährige konnte mit vier Treffern zwar die 22:28-Auftaktniederlage gegen Argentinien nicht verhindern, stand aber dennoch sofort aufgrund seines Volumens im Mittelpunkt.

Bei Kreisläufern wie Mvumbi ist eine stattliche Statur durchaus vonnöten. Mvumbi ist 1,92 Meter groß. Nur über sein Gewicht muss gerätselt werden. Denn laut WM-Homepage wiegt er „nur“ 89 Kilo. Ein Ding der Unmöglichkeit.