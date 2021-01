Handball-WM: Österreich droht nach Auftakt-Niederlage das Aus

Enttäuschende zweite Hälfte

Gegen die Schweiz verlief aus Sicht der österreichischen Auswahl vor allem die zweite Hälfte überraschend. Überraschend enttäuschend. Die Frische der vergleichsweise jungen Österreicher konnte nicht der erhoffte Faktor werden. Denn die Schweizer hatten erst Dienstagmitternacht von ihrer WM-Teilnahme erfahren. Das Nachbarland war für die USA nachgerückt, die Amerikaner mussten mit 19 positiven Corona-Fällen im Kader kurzfristig ihre Teilnahme zurückziehen. So setzen sich die Schweizer Spieler erst Donnerstag in aller Früh in den Flieger Richtung Kairo. Zwölf Stunden später ertönte in der WM-Arena die Sirene zum Auftaktspiel.

Tatsächlich starteten die Österreicher agiler und zielstrebiger in die Partie. Mit guter Wurfquote erarbeitete man sich in den ersten Minuten rasch einen kleinen Vorsprung. Der war allerdings bald aufgebraucht. Angeführt von dem routinierten Topspieler Andy Schmid wirkten die Schweizer in Offensive und Defensive stabiler als die Österreicher.