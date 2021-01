Die Handball-WM eine Farce? "Es ist alles ein bisschen verrückt"

Üblicherweise bereiten sich Handballspieler viele Tage auf einen Gegner bei einem Großereignis vor, das Betreuerteam gar wochenlang. Österreichs Herren hatten vor dem Auftaktspiel am Donnerstag (18 Uhr/live ORF1) bei der WM in Ägypten gerade einmal 32 Stunden, um Spielzüge und taktische Varianten der Schweiz einzulernen.

Dieser Umstand war dem Chaos geschuldet.

Die USA, der ursprüngliche Auftaktgegner in Gruppe E, hatten Dienstag kurz vor Mitternacht ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft absagen müssen. 18 (!) positive Corona-Fälle zwangen das Team aus Nordamerika in die Knie. Die Schweiz stand auf Abruf bereit und rückte nach.