Handball-Star Bilyk: „So lange ich Zweifel habe, werde ich nicht spielen“

Bis zu seiner Rückkehr auf das Spielfeld ist es aber noch ein langer Weg. Der 23-Jährige wird definitiv das Final Four der Champions League und die WM in Ägypten verpassen. Ob er dem THW Kiel in der entscheidenden Saisonphase im Frühjahr wieder zur Seite stehen kann, „ist nicht absehbar“.

Bilyk weiß nur eines: „Ich werde sicher nicht am Spielfeld stehen, wenn ich mich noch nicht bereit fühle.“ Gerade in einem so kampfbetonten Sport wie Handball, in dem Durchschlagskraft und Überzeugung gefragt sind, wäre das kontraproduktiv. „Es wäre zwar nicht ich, wenn ich mir Zeit lassen würde, aber so lange ich Zweifel habe, diese Intensität und Dynamik zu stemmen, werde ich nicht Handball spielen“, so der Österreicher. Es steht ja schließlich auch sein guter Ruf auf dem Spiel. „Ich will zumindest auf dem Niveau zurückkommen, das man von mir kennt. Idealerweise noch stärker.“