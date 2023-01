NFL-Export Raimann auf Heimatbesuch bei den Vienna Vikings

Der 46-Jährige, der die Vikings im Vorjahr zum Titel in der European League of Football geführt hat, kennt Raimann, seitdem dieser als 13-Jähriger im Nachwuchs startete. 2017 wurde gemeinsam der Sieg im Austrian Bowl gefeiert. "Über viele Jahre habe ich Bernhard fast jeden Tag gesehen, sieben Mal pro Woche hat er hier trainiert. Er war immer bereit, in allen Bereichen des Sports diese berühmte Extra-Meile zu gehen", so Calaycay, der die NFL-Karriere seines ehemaligen Schützlings via TV weiterverfolgt. "Das ist einfach eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte."