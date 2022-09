NFL-Pionier Raimann: Ein historischer Schritt auf einem langen Erfolgsweg

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Bernhard Raimann nach seinem Debüt in der NFL. Der 24-Jährige hat am Sonntag österreichische Sportgeschichte geschrieben. Er kam als erster Österreicher, der kein Kicker ist, in der besten Footballliga der Welt zum Einsatz.

Seine Indianapolis Colts retteten sich nach Rückstand noch in die Verlängerung, vergaben dort jedoch den Sieg. Endstand gegen die Houston Texans war 20:20. Die Enttäuschung über den verpassten Auftaktsieg währte jedoch nicht lange. Zu groß war die Freude über seinen ersten Einsatz. Experten sind sich einig: Das war nur der Anfang, Raimann kann in der NFL Großes erreichen.