Raimann nach historischem NFL-Debüt: "Hatte ein bissl Herzrasen"

APA: Wie waren die ersten Momente auf der großen NFL-Bühne?

Raimann: "Es war echt aufregend, ich hatte ein bissl Herzrasen. In einem Regular-Season-Spiel reinzukommen, das ist was ganz anderes. Ich kann mich teilweise gar nicht mehr daran erinnern. Man läuft da raus und auf einmal merkt man sich gar nix mehr. Ich habe versucht, meinen Job so gut es geht zu machen und die zehn anderen Burschen nicht im Stich zu lassen. Das war dann ganz okay, aber natürlich nicht perfekt. Ich habe noch viel zu lernen, aber trotzdem war das echt eine super Erfahrung."

Ihre Mannschaft verpasste in der Verlängerung haarscharf den ersten Auftaktsieg seit neun Jahren. Wie sehr ärgert Sie das?

Ich habe gemischte Gefühle. Wir haben nicht gewonnen, das ist ein Riesen-Rückschlag für uns auf dem Weg zum Super Bowl. Das ist unser Ziel. Die Zwischenziele sind natürlich, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Das nicht zu schaffen, ist sehr enttäuschend. In der ersten Hälfte haben wir so viele Chancen durch Eigenfehler ausgelassen. Es hat mich aber sehr gefreut, wie wir uns zurückgekämpft haben.