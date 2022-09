Historisches NFL-Debüt des Österreichers Bernhard Raimann

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte stand Raimann bereits in der ersten Formation, der 2,01 m große und 138 kg schwere Ausnahmeathlet erlaubte sich keine Fehler. Kurz darauf wurde er wieder durch Pryor ersetzt. Allerdings hatten die deutlich favorisierten Colts um Quarterback Matt Ryan, der sich eine Interception und ein Fumble leistete, lange Zeit massive Probleme im Offensivspiel. Mit einer Aufholjagd nach 3:20-Rückstand retteten sich die Colts aber noch in die Verlängerung, wo Indianapolis-Kicker Rodrigo Blankenship das Fieldgoal zum möglichen Sieg verkickte. Damit beendeten die Colts im Division-Duell der AFC South aber zumindest die Pleitenserie von acht Niederlagen in acht Jahren.

Vor Raimann hatten in der US-Profiliga der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Fritsch mit den Dallas Cowboys 1972 die Super Bowl gewonnen, wenngleich er im Finalspiel nicht zum Einsatz gekommen war. Raimund „Ray“ Wersching war 1982 und 1985 mit den San Francisco 49ers erfolgreich. Der Auswanderer-Sohn aus Mondsee bestritt 1987 auch das bisher letzte NFL-Spiel eines Österreichers. Dritter im Bunde war Toni Linhart. Der gebürtige Steirer kickte unter anderem bei den Baltimore Colts, die 1984 nach Indianapolis übersiedelten.