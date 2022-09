NFL: Raimann kann heute Geschichte schreiben

Mit dem Titelkampf haben die Colts aller Voraussichten nach nichts zu tun. Wobei die Experten sich in der Favoritenfrage diesmal überhaupt nicht einig sind. Gleich zehn Teams gehen mit neuem Trainer in die Saison. Dazu kommen einige prominente Transfers auf der Quarterback-Position. Russell Wilson etwa wechselte von Seattle zu Denver. Tom Brady sorgte mit seinem Rücktritt vom Rücktritt für Aufsehen und greift mit Tampa Bay an.

Für den spektakulärsten Transfer sorgte jedoch Deshaun Watson. Die Cleveland Browns investierten viel, um den 26-jährigen Spielmacher von den Houston Texans zu holen. Watson kassiert in den nächsten fünf Jahren in Cleveland 230 Millionen Dollar. Das Problem: Er muss die ersten elf Spiele zuschauen. Wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung von 24 Frauen fasste er zunächst eine Sperre von sechs Spielen aus. Obwohl er sich mit fast allen Klägerinnen außergerichtlich einigen konnte. Die NFL erhöhte die Strafe schließlich auf elf Partien, dazu muss Watson fünf Millionen Dollar Strafe zahlen.

Zum Auftakt treffen die Browns heute auf Carolina. Dorthin hat sich Baker Mayfield verabschiedet, nachdem ihm die Browns Watson vor die Nase gesetzt hatten.