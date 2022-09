Die Wikinger erobern Europa: Vienna Vikings holten den ELF-Titel

Eröffnet wurde die Party in der 28-Black-Arena von Landeshauptmann Peter Kaiser mit dem Münzwurf. Auf den Rängen waren die Wiener den Hamburgern stimmlich klar überlegen. Es sollte aber gleich noch lauter werden, weil die Vikings einen Traumstart hinlegten. Sie marschierten gleich beim ersten Ballbesitz übers Feld, bis Adria Botella Morena nach einem Trickspielzug in der Endzone erfolgreich zuschnappte. Die Verteidigung der Sea Devils, die beste der Liga, war erstmals geknackt, die Vikings erstmals in Führung. Die sollten sie nicht mehr aus der Hand geben ...

Weil sich in Folge auch die Defense der Wiener stark präsentierte, Exavier Edwards in die Endzone lief und Dennis Tasic ein Fieldgoal kickte, ging es mit einer 17:6-Führung in die Halbzeitpause. Da ließen sich die österreichischen Fans auch die Laune nicht vom Essensangebot verderben – es gab „Bratwurst im Brötchen“ statt Hotdogs.